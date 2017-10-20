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Свидетеля по делу «Седьмой студии» продержали в СК шесть часов в ожидании допроса. Потом принесли извинения

РБК
11:25, 20 октября 2017
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Следственная группа извинилась перед актером и музыкантом Георгием Закревским (Юрием Лобиковым), допрос которого по делу «Седьмой студии» задержали на шесть часов.

Закревского вызвали на допрос 19 октября на 14:00. При этом в здание запустили только в 15:49, рассказал адвокат артистов и сотрудников «Гоголь-центра» Дмитрий Хорст.

Сам допрос в итоге начался только в 20:10 и закончился в 21:21. Задержку в Следственном комитете объяснили «объективными причинами», сославшись на вызов скорой помощи. К кому вызывали врачей, не уточняется.

Актер принял извинения, конфликт исчерпан, добавил Хорст.

«Нам были принесены извинения от следственной группы, объяснили объективными причинами. Они обмолвились, что имел место вызов „скорой помощи“ в Следственный комитет. Извинения приняты, конфликта не было, но недовольство имело место на тот момент. Люди повели себя корректно и разумно», — сказал Хорст.

РБК
Георгий Закревский — внук барда Юрия Визбора. Музыкант участвовал в проекте «Платформа» Кирилла Серебренникова. Ранее стало известно, что по делу против режиссера в СК вызвали всех штатных сотрудников «Гоголь-центра».
Серебренникова и других фигурантов дела обвиняют в том, что они похитили 68 миллионов рублей, выделенных из бюджета на театральные постановки «Седьмой студии». Бывший главный бухгалтер компании Нина Масляева дала признательные показания и заявила, что Серебренников создал эту фирму для обналичивания средств, выделенных на спектакли.

Дело «Седьмой студии»

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