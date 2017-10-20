Свидетеля по делу «Седьмой студии» продержали в СК шесть часов в ожидании допроса. Потом принесли извинения

Следственная группа извинилась перед актером и музыкантом Георгием Закревским (Юрием Лобиковым), допрос которого по делу «Седьмой студии» задержали на шесть часов.

Закревского вызвали на допрос 19 октября на 14:00. При этом в здание запустили только в 15:49, рассказал адвокат артистов и сотрудников «Гоголь-центра» Дмитрий Хорст.

Сам допрос в итоге начался только в 20:10 и закончился в 21:21. Задержку в Следственном комитете объяснили «объективными причинами», сославшись на вызов скорой помощи. К кому вызывали врачей, не уточняется.

Актер принял извинения, конфликт исчерпан, добавил Хорст.