В мэрию Москвы подана заявка на «Русский марш»

В мэрию Москвы подана заявка на проведение 4 ноября «Русского марша» в районе Люблино. Организаторами акции, сообщает РБК, выступают «Новая оппозиция» и националистическая организация «Новая правая альтернатива».

Как сообщил изданию глава «Новой правой альтернативы» Юрий Горский, организаторы «вписали в заявке 5 тысяч участников на шествие и 3 тысячи на митинг у памятника Солдату Отечества».

«Мы понимаем, что шансы согласования еще меньше, чем в прошлом году. В этот раз у нас также есть „план Б“ в случае отказа в согласовании первоначальной заявки», — сообщил Горский, не став раскрывать детали запасного плана.