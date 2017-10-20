В мэрию Москвы подана заявка на «Русский марш»
В мэрию Москвы подана заявка на проведение 4 ноября «Русского марша» в районе Люблино. Организаторами акции, сообщает РБК, выступают «Новая оппозиция» и националистическая организация «Новая правая альтернатива».
Как сообщил изданию глава «Новой правой альтернативы» Юрий Горский, организаторы «вписали в заявке 5 тысяч участников на шествие и 3 тысячи на митинг у памятника Солдату Отечества».
«Мы понимаем, что шансы согласования еще меньше, чем в прошлом году. В этот раз у нас также есть „план Б“ в случае отказа в согласовании первоначальной заявки», — сообщил Горский, не став раскрывать детали запасного плана.
«Русские марши» проводятся в Москве с 2004 года в День народного единства, 4 ноября. Акции ежегодно получают одобрение властей города.
Юрий Горский, выступавший в течении нескольких последних лет организатором «Русских маршей», в июле был обвинен по ч. 1 ст. 280 (публичные призывы к экстремистской деятельности) и отправили под домашний арест. Находясь под домашним арестом, Горский покинул Россию. В середине августа он объявил, что подал прошение о политическом убежище в Литве.