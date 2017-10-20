Минкомсвязи предложило отказаться от таксофонов в крупных городах

Минкомсвязи России планирует внести в Госдуму закон об отказе от телефонов-автоматов в городах с населением более 50 тысяч человек. Об этом объявил глава ведомства Николай Никифоров.

«Скорее всего, мы внесем поправку по отказу от финансирования таксофонов в населенных пунктах, где проживает более 50 тысяч жителей, потому что там значительное количество других способов связи. И постепенно эту планку будем снижать, решили начать с крупных городов», — сказал Никифоров.

В малых населенных пунктах, подчеркнул министр связи, таксофоны будут сохранены, так как они важны в случае чрезвычайных ситуаций.

Поправку об отказе от телефонов-автоматов, по словам Никифорова, планируется внести в Госдуму в пакете законопроектов, который, в числе прочего, предусматривает закрытие пунктов общественного доступа к интернету в отделениях «Почты России».