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Минкомсвязи предложило отказаться от таксофонов в крупных городах

Интерфакс
13:21, 20 октября 2017
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Минкомсвязи России планирует внести в Госдуму закон об отказе от телефонов-автоматов в городах с населением более 50 тысяч человек. Об этом объявил глава ведомства Николай Никифоров.

«Скорее всего, мы внесем поправку по отказу от финансирования таксофонов в населенных пунктах, где проживает более 50 тысяч жителей, потому что там значительное количество других способов связи. И постепенно эту планку будем снижать, решили начать с крупных городов», — сказал Никифоров.

В малых населенных пунктах, подчеркнул министр связи, таксофоны будут сохранены, так как они важны в случае чрезвычайных ситуаций.

Поправку об отказе от телефонов-автоматов, по словам Никифорова, планируется внести в Госдуму в пакете законопроектов, который, в числе прочего, предусматривает закрытие пунктов общественного доступа к интернету в отделениях «Почты России». 

Первые телефоны-автоматы появились в России в 1910-х годах. В 1980-х годах в Москве действовали более 30 тысяч таксофонов. По данным правительства Москвы, в городе работают около 2,2 тысячи таксофонов (включая установленные в больницах и административных зданиях).
Об отказе от пунктов коллективного доступа в интернет из-за сокращения финансирования Минкомсвязи объявило осенью 2016 года. В апреле 2017 года «Ростелеком», обеспечивавший доступ в интернет в пунктах коллективной связи в отделениях «Почты России», объявил, что оказание этой услуги полностью прекращено.
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