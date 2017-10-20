Мединский приехал на заседание президиума ВАК по своей диссертации

Как передает корреспондент «Интерфакса», Мединский приехал в ВАК утром. Само заседание президиума комиссии проходит в закрытом режиме без представителей прессы.

Министр культуры Владимир Мединский приехал на заседание президиума Высшей аттестационной комиссии, где 20 октября рассматривается вопрос о лишении его степени доктора исторических наук.

Ранее Мединский ни разу не присутствовал на заседаниях диссертационных советов, где обсуждалась его диссертация по истории. Он также не был на заседании экспертного совета ВАК, который решил, что работа министра «ненаучна». Министр присылал на заседания диссоветов своего представителя.

Заявление о лишении Мединского степени доктора исторических наук подали трое ученых весной 2016 года. Они указали, что в своей работе министр использует ненаучные методы аргументации.

Окончательное решение о лишении Мединского ученой степени будет принимать Министерство образования и науки.