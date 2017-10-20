«Фонтанка»: в Пулково из-за нехватки работающих трапов начались задержки рейсов

В петербургском аэропорту Пулково вечером 19 октября начались задержки вылетов, предположительно вызванные нехваткой работающих самоходных трапов из-за переаттестации персонала и проверки оборудования. Об этом сообщает «Фонтанка».

Как пишет издание, с 18:00 по 22:00 из 39 рейсов вовремя были отправлены 16. Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, задержки вылетов 19 октября составляли от нескольких минут до двух часов (насколько экстраординарна эта ситуация, неясно; судя по табло за 18 октября, накануне также происходили периодические отклонения от расписания).

В аэропорту задержки объясняют, по словам читателей «Фонтанки», наличием лишь одного оператора трапа, который «по очереди ездит к самолетам» (официально в Пулково эту информацию не подтверждали). Одновременно в аэропорту работают телескопические трапы.

По данным «Фонтанки», задержки начались после прибытия в 15:00 самолета из Вены, откуда пассажиров не могли вывести в течение полутора часов; после этого в аэропорту началась «цепная реакция», пишет издание.

В пресс-службе Пулково заявили, что аэропорт работает штатно, но «при отклонении самолетов от расписания возможны задержки». Представители аэропорта подтвердили, что 11 трапов были выведены из эксплуатации для проверки технического состояния после падения пассажиров с трапа 28 сентября.

«До завершения проверки оборудования и переаттестации персонала обслуживание абсолютного большинства воздушных судов для посадки и высадки пассажиров переведено на телетрапы», — цитирует пресс-службу «Бумага».