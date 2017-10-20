Как поехать в Южную Корею на лечение? Карточки «Медузы» и НОТК

Бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко приговорили к трем годам условно

ТАСС
10:26, 20 октября 2017
Надежный источник

Бывший глава Новосибирской области Василий Юрченко приговорен к трем годам условно за превышение должностных полномочий при продаже участка земли в центре Новосибирска.

Суд также назначил бывшему губернатору трехлетний испытательный срок и постановил взыскать с Юрченко компенсацию ущерба в 135 тысяч рублей.

Прокуратура просила суд приговорить Юрченко к реальному сроку — четырем годам лишения свободы в колонии, а также взыскать с него ущерб в размере одного миллиона рублей.

Судья, назначая размер компенсации, пояснила, что не стала принимать во внимание оценку упущенной выгоды от продажи земельного участка без аукциона.

Защита Юрченко настаивала на оправдательном приговоре.

Будут ли прокуратура и адвокаты бывшего губернатора оспаривать приговор, пока не сообщается.

«Признать Юрченко виновным по ч. 2 ст. 286 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком три года… Назначенное Юрченко наказание считать условным с испытательным сроком три года», — сказала судья Алла Веселых.

ТАСС
Василий Юрченко был отправлен в отставку с поста губернатора Новосибирской области в марте 2014 года с формулировкой «в связи с утратой доверия». В администрации президента тогда пояснили, что решение об отставке Юрченко было принято после антикоррупционной проверки.
В мае 2014 года стало известно, что Юрченко является фигурантом уголовного дела, связанного с нарушениями при продаже земельного участка в Новосибирске, который был продан без аукциона и, как утверждал его бывший владелец, по заниженной цене.
Первоначально дело в отношении бывшего губернатора было возбуждено по статье «Халатность». Постановление о возбуждении этого дела было отменено прокуратурой. В августе на Юрченко завели новое дело о превышении должностных полномочий.
В отношении Юрченко в сентябре 2014 года было возбуждено еще одно уголовное дело о превышении должностных полномочий при переводе бывшего военного полигона в категорию земель сельскохозяйственного назначения. Юрченко своей вины не признал. В феврале 2017 года дело закрыли из-за отсутствия состава преступления.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме