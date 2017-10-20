Бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко приговорили к трем годам условно

Бывший глава Новосибирской области Василий Юрченко приговорен к трем годам условно за превышение должностных полномочий при продаже участка земли в центре Новосибирска.

Суд также назначил бывшему губернатору трехлетний испытательный срок и постановил взыскать с Юрченко компенсацию ущерба в 135 тысяч рублей.

Прокуратура просила суд приговорить Юрченко к реальному сроку — четырем годам лишения свободы в колонии, а также взыскать с него ущерб в размере одного миллиона рублей.

Судья, назначая размер компенсации, пояснила, что не стала принимать во внимание оценку упущенной выгоды от продажи земельного участка без аукциона.

Защита Юрченко настаивала на оправдательном приговоре.

Будут ли прокуратура и адвокаты бывшего губернатора оспаривать приговор, пока не сообщается.