В Госдуме не поддержали запрет препаратов для медикаментозного аборта
Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал отклонить законопроект, запрещающий продажу лекарственных препаратов для искусственного прерывания беременности вне медучреждений, сообщает РИА Новости.
В отзыве профильного комитета, в частности, говорится, что отпуск подобных препаратов может осуществляться только специализированным медицинским организациям, в связи с чем предлагаемый законопроектом запрет на их розничную продажу «является избыточной мерой».
Рассмотрение законопроекта, среди авторов которого Елена Мизулина, назначено в первом чтении на 27 октября.
Проект закона, запрещающий розничную продажу препаратов для медикаментозного прерывания беременности, был внесен в январе 2016 года. В числе авторов документы были Елена Мизулина, Елена Афанасьева, Екатерина Лахова и другие члены Совета Федерации.
В нижнюю палату парламента в мае 2015 года вносился и другой законопроект, запрещающий продажу препаратов для медикаментозного аборта. Этот законопроект профильный комитет также рекомендовал отклонить. Первое чтение было намечено на конец сентября 2017 года, однако пока так и не состоялось.