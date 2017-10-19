В Госдуме не поддержали запрет препаратов для медикаментозного аборта

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал отклонить законопроект, запрещающий продажу лекарственных препаратов для искусственного прерывания беременности вне медучреждений, сообщает РИА Новости.

В отзыве профильного комитета, в частности, говорится, что отпуск подобных препаратов может осуществляться только специализированным медицинским организациям, в связи с чем предлагаемый законопроектом запрет на их розничную продажу «является избыточной мерой».

Рассмотрение законопроекта, среди авторов которого Елена Мизулина, назначено в первом чтении на 27 октября.