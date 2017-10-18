Топ-менеджеров «Открытия» внесут в черный список ЦБ. Они не смогут пять лет занимать руководящие должности в банках

Коммерсант
06:17, 18 октября 2017
Требует подтверждения

ЦБ внесет в черный список более 120 высокопоставленных сотрудников банка «Открытие», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Топ-менеджеры, попавшие в такой список, не смогут в течение пяти лет занимать руководящие должности в банках и других компаниях, работающих в финансовом секторе.

В черный список, по словам собеседников издания, в частности войдут: бенефициары банка, члены наблюдательного совета и правления, главный бухгалтер и его заместитель, руководители и главные бухгалтеры филиалов.

«Возможно, в список попадут и другие сотрудники, которых временная администрация сочтет причастными к доведению банка до плачевного состояния», — сообщил один из источников издания.

Также в черный список ЦБ, по данным собеседников «Коммерсанта», планируется внести и руководителей Бинбанка, который санирует регулятор. По словам близких к Бинбанку источников, попасть в черный список могут около ста менеджеров этой кредитной организации. Однако, добавили они, «указаний на этот счет еще не было».

В ЦБ и «Открытии» на запрос издания не ответили. В Бинбанке от комментариев отказались.

«Решение уже принято и до многих менеджеров уже доведено», — сообщил другой источник, уточнив, что большинство руководителей вряд ли покинут рабочие места до окончания работы временной администрации.

Коммерсант
В «Открытии», по состоянию на второй квартал 2017 года, работали около 15,2 тысячи человек, в Бинбанке — около 11,2 тысячи.
Черный список руководителей банков ЦБ ведет более десяти лет. По ст. 75 закона «О Центральном банке», в него попадают менеджеры банков, признанных банкротами после отзыва лицензии, а также тех кредитных организаций, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства — санация. В списке, по состоянию на конец июля, было около 6,6 тысячи человек.
Попавшим в черный список в течение пяти лет запрещено занимать руководящие должности в кредитных организациях, а также владеть в банках долями 10% и более.
В январе 2018 года вступят в силу поправки, которые увеличат срок нахождения в черном списке до 10 лет, а запрет на работу на руководящих должностях распространят не только на банки, но и на другие финансовые организации.
«Открытие» и Бинбанк входили в число крупнейших частных банков России. О санации «Открытия» ЦБ объявил в августе, о финансовом оздоровлении Бинбанка — в сентябре. Оба банка санируют по новой для России схеме — через Фонд консолидации банковского сектора. Эта схема финансового оздоровления предполагает, что ЦБ становится собственником как минимум 75% банка, а если в капитале кредитной организации есть «дыры», то и всего банка целиком. 
Руководство ЦБ оценивает совокупные затраты на санацию «Открытия» и Бинбанка в 800 миллиардов рублей.

Санация «Открытия» и Бинбанка

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме