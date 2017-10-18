Топ-менеджеров «Открытия» внесут в черный список ЦБ. Они не смогут пять лет занимать руководящие должности в банках

ЦБ внесет в черный список более 120 высокопоставленных сотрудников банка «Открытие», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Топ-менеджеры, попавшие в такой список, не смогут в течение пяти лет занимать руководящие должности в банках и других компаниях, работающих в финансовом секторе.

В черный список, по словам собеседников издания, в частности войдут: бенефициары банка, члены наблюдательного совета и правления, главный бухгалтер и его заместитель, руководители и главные бухгалтеры филиалов.

«Возможно, в список попадут и другие сотрудники, которых временная администрация сочтет причастными к доведению банка до плачевного состояния», — сообщил один из источников издания.

Также в черный список ЦБ, по данным собеседников «Коммерсанта», планируется внести и руководителей Бинбанка, который санирует регулятор. По словам близких к Бинбанку источников, попасть в черный список могут около ста менеджеров этой кредитной организации. Однако, добавили они, «указаний на этот счет еще не было».

В ЦБ и «Открытии» на запрос издания не ответили. В Бинбанке от комментариев отказались.