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Сторонника Вячеслава Мальцева Алексея Политикова приговорили к двум годам колонии по «делу 26 марта»

Медиазона
14:30, 18 октября 2017
Надежный источник

Тверской районный суд Москвы приговорил сторонника Вячеслава Мальцева Алексея Политикова к двум годам лишения свободы за нападение на полицейских во время акции протеста в Москве 26 марта.

Как пишет «Медиазона», Политиков признал вину и просил о рассмотрении дела в особом порядке. На процессе его адвокат Сергей Бадамшин говорил, что мужчина раскаялся и его «исправление уже достигнуто», и просил не назначать связанное с реальным лишением свободы наказание.

Бадамшин заявил «Интерфаксу», что намерен обжаловать приговор.

Алексей Политиков был задержан 10 июня в доме оппозиционера Вячеслава Мальцева. По версии следствия, на акции 26 марта в Москве он схватил полицейского и ударил его кулаком в область живота, из-за чего тот «испытал физическую боль».
Алексей Политиков стал пятым осужденным за применение насилия к полицейским на акции 26 марта в Москве. Другие осужденные — это Юрий Кулий, Александр Шпаков, Станислав Зимовец и Андрей Косых. Они получили от восьми месяцев до четырех лет колонии (в октябре четырехлетний срок Косых был сокращен на четыре месяца).
Оппозиционер Вячеслав Мальцев в июле уехал из России. Вскоре его знакомые сообщили, что на него заведены уголовные дела о призывах к сеператизме и создании экстремистского сообщества.

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