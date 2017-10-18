Полиция возбудила дело об угрозах журналистке Екатерине Винокуровой из-за «Матильды»
Полиция возбудила дело по статье «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» (статья 119 УК РФ) из-за угроз в адрес корреспондента «Znak.com» Екатерины Винокуровой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции.
В МВД заявили, что дело возбуждено «по результатам проведения дополнительной проверки по заявлению журналиста одного из изданий». Источник РИА Новости сообщил, что речь идет именно о Винокуровой.
Об угрозах в свой адрес Екатерина Винокурова сообщила в конце августа. По ее словам, ей стали угрожать в связи с публикациями о скандале вокруг фильма «Матильда», против которого выступают православные активисты.
16 октября журналистка сообщила, что полиция отказалась возбудить дело. Участковый пришел к выводу, что угрозы «носили „виртуальный“ характер и не могут быть восприняты реально» (Винокуровой написали: «Если фильм выйдет, жди отвертки в бок в темное время суток в Измайловском районе»).