Полиция возбудила дело об угрозах журналистке Екатерине Винокуровой из-за «Матильды»

Полиция возбудила дело по статье «угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» (статья 119 УК РФ) из-за угроз в адрес корреспондента «Znak.com» Екатерины Винокуровой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции.

В МВД заявили, что дело возбуждено «по результатам проведения дополнительной проверки по заявлению журналиста одного из изданий». Источник РИА Новости сообщил, что речь идет именно о Винокуровой.