14 человек пострадали при пожаре в иркутском доме престарелых

Обновление: По уточненным данным областного Минздрава, в результате пожара в доме престарелых пострадали 14 человек. Девять из них госпитализированы, сообщает РИА Новости.

В доме престарелых в Иркутске произошел пожар, в результате которого пострадали постояльцы. По словам источника ТАСС, площадь пожара не превышала 10 квадратных метров. Пострадавшие отравились дымом. Всего в доме престарелых находились 19 человек.

Пожар произошел в двухэтажном доме, принадлежащем индивидуальному предпринимателю. Как сообщает иркутское агентство «Байкал», пожилые люди находились на втором этаже. «Их эвакуировали на балкон, откуда спускали на мягких носилках вниз», — рассказали в МЧС.

Причиной пожара стало короткое замыкание. Оно произошло, когда в доме работала сушильная машина.