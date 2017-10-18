14 человек пострадали при пожаре в иркутском доме престарелых
Обновление: По уточненным данным областного Минздрава, в результате пожара в доме престарелых пострадали 14 человек. Девять из них госпитализированы, сообщает РИА Новости.
В доме престарелых в Иркутске произошел пожар, в результате которого пострадали постояльцы. По словам источника ТАСС, площадь пожара не превышала 10 квадратных метров. Пострадавшие отравились дымом. Всего в доме престарелых находились 19 человек.
Пожар произошел в двухэтажном доме, принадлежащем индивидуальному предпринимателю. Как сообщает иркутское агентство «Байкал», пожилые люди находились на втором этаже. «Их эвакуировали на балкон, откуда спускали на мягких носилках вниз», — рассказали в МЧС.
Причиной пожара стало короткое замыкание. Оно произошло, когда в доме работала сушильная машина.
Как сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области, «по предварительным данным, в двухэтажном доме индивидуальным предпринимателем оказывались социальные услуги пожилым людям. При этом организация не значится в реестре поставщиков социальных услуг».