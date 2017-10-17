В служебном помещении в аэропорту Домодедово нашли ножи и экстремистскую литературу

Сотрудники полиции обнаружили два ножа и экстремистскую книгу в служебном помещении аэропорта Домодедово, сообщили РИА Новости источники в правоохранительных органах.

Ножи и экстремистская литература, по данным собеседников агентства, были найдены в комнате, которую занимает служба, занимающаяся уборкой самолетов авиакомпаний S7 и «Глобус».

В этом служебном помещении, рассказали источники, находились пятеро граждан Таджикистана и Узбекистана, у которых, как выяснилось, истек срок законного пребывания в России. Против выходцев из Средней Азии возбуждены административные дела о нарушении миграционного законодательства.

Официально МВД сообщения о найденных в служебном помещении аэропорта ножах и запрещенной литературе пока не прокомментировало.