ЦБ не удалось остановить отток средств компаний из банка «Открытие»

Компании продолжили забирать средства со счетов в «Открытии», санацией которого занимается ЦБ, пишут «Ведомости» со ссылкой на отчетность банка.

За сентябрь, следует из отчетности, юридические лица забрали со счетов в банке около 60 миллиардов рублей. Кроме того, на 35 миллиардов рублей сократились средства клиентов на брокерском обслуживании.

При этом темпы оттока средств со счетов компаний, уточняет издание, значительно снизились. По сравнению с августом, сообщил представитель «Открытия», отток средств юрлиц замедлился более чем втрое за счет восстановления сотрудничества с действующими клиентами и возврата ушедших.

Ранее «Ведомости» писали, что зампред ЦБ Василий Поздышев и замруководителя временной администрации банка Анна Орленко лично связывались с крупными клиентами «Открытия» и просили их вернуть средства в банк или не забирать их.

Отток средств клиентов — физических лиц из «Открытия» удалось остановить, сообщают «Ведомости». Судя по отчетности, средства населения в банке в сентябре выросли на 1,1 миллиарда рублей до 389,1 миллиарда рублей.