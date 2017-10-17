СК возбудил дело о преднамеренном банкротстве «ВИМ-Авиа»

Также, говорится в сообщении СК, следствие подозревает, что руководители и собственники «ВИМ-Авиа», сознавая, что авиакомпания находится в нестабильном финансово-экономическом состоянии, «заключали явно невыгодные сделки, в том числе направленные на вывод активов за рубеж в пользу аффилированных организаций».

Руководство и собственники авиакомпании, по версии следствия, «поручили работникам бухгалтерии совершить действия, направленные на искажение показателей отчетности», в том чисел сокрытие высокой кредиторской задолженности.

Дело, говорится в распространенном ведомством сообщении, заведено Приволжским следственным управлением на транспорте СК России.

Ранее СК после того, как «ВИМ-Авиа» начала задерживать рейсы, возбудил уголовное дело о мошенничестве. По версии следствия, авиакомпания продавала билеты, заведомо зная, что не сможет выполнить рейсы.

По делу о мошенничестве были арестованы генеральный директор «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева.

«ВИМ-Авиа» — занимающая 10 место в России по числу перевезенных пассажиров — в конце сентября начала массово задерживать рейсы из-за долгов перед поставщиками топлива и аэропортами.

Минтранс объявил, что фактически деятельность «ВИМ-Авиа» прекращена. Последние рейсы авиакомпания выполнила 15 октября. Частично перевозку пассажиров «ВИМ-Авиа» взяли на себя другие авиакомпании.

Совладельцы «ВИМ-Авиа» Рашид и Светлана Мурсекаевы в конце сентября покинули Россию. СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали, что следствие планирует заочно арестовать их в рамках расследования дела о мошенничестве и объявить в международный розыск.