Представлять Telegram на суде против ФСБ будет правозащитная организация «Агора»

Павел Дуров
14:52, 17 октября 2017
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Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что представлять компанию на суде против ФСБ будет международная правозащитная группа «Агора».

Дуров сообщил, что после его недавнего обращения о поиске юристов для тяжбы с ФСБ Telegram получил «около двухсот» предложений от юристов, в том числе от «известных команд с большим опытом».

«Благодарю всех за такой живой отклик. Я принял решение принять предложение Павла Чикова, руководителя международной правозащитной организации „Агора“», — написал Дуров на своей странице «ВКонтакте». 

Руководитель «Агоры» Павел Чиков заявил «Интерфаксу», что считает дело Telegram не «делом Павла Дурова», а делом «сотен миллионов пользователей программы» и «принципиальным вопросом защиты тайны переписки в цифровую эпоху». По его словам, дело станет «основным направлением работы, учитывая сжатые сроки обжалования и рассмотрения».

«Уверен, что команда Павла сможет успешно представлять Telegram в российских судах, защищая право россиян на тайну личной переписки. Спасибо Павлу — и всем остальным, кто откликнулся», — заявил Павел Дуров.

Павел Дуров
Павел Дуров объявил набор юристов для представления Telegram в российских судах после того, как мессенджер 16 октября оштрафовали за отказ передать ФСБ ключи от переписки пользователей. Он объявил, что намерен оспорить решение суда; если оно вступит в силу, у Роскомнадзора появятся основания для блокировки сервиса в РФ.
«Агора» — одна из главных правозащитных организаций в России. Юристы «Агоры» представляли потерпевших в деле об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой и в деле БОРНа, представляли интересы участниц Pussy Riot после приговора, участвовали в «болотном деле» и защищали украинского режиссера Олега Сенцова. Также «Агора» публикует доклады о свободе слова в российском интернете.
Изначально «Агора» работала как межрегиональная ассоциация правозащитных объединений. В 2014 году ее признали «иностранным агентом», а в 2016-м Верховный суд Татарстана по иску Минюста ликвидировал организацию. После этого «Агора» стала международной правозащитной группой, работающей как объединение юристов-правозащитников.

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