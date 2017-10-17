Представлять Telegram на суде против ФСБ будет правозащитная организация «Агора»

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что представлять компанию на суде против ФСБ будет международная правозащитная группа «Агора».

Дуров сообщил, что после его недавнего обращения о поиске юристов для тяжбы с ФСБ Telegram получил «около двухсот» предложений от юристов, в том числе от «известных команд с большим опытом».

«Благодарю всех за такой живой отклик. Я принял решение принять предложение Павла Чикова, руководителя международной правозащитной организации „Агора“», — написал Дуров на своей странице «ВКонтакте».

Руководитель «Агоры» Павел Чиков заявил «Интерфаксу», что считает дело Telegram не «делом Павла Дурова», а делом «сотен миллионов пользователей программы» и «принципиальным вопросом защиты тайны переписки в цифровую эпоху». По его словам, дело станет «основным направлением работы, учитывая сжатые сроки обжалования и рассмотрения».