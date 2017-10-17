Националист Александр Поткин пожаловался в ЕСПЧ на политическое преследование

Националист Александр Поткин (Белов), осужденный за экстремизм, подал в жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на преследование по политическим мотивам, пишет «Ведомости».

Как сообщила изданию адвокат Поткина Ирина Хрунова, Поткин утверждает, что российские власти нарушили его право на свободное выражение своего мнения (ст. 10 Конвенции о правах человека).

Все высказывания, за которые его признали виновным в экстремизме, считает Поткин, касались вопросов, представляющих общественный интерес, были допустимыми и основаны на критике политики государства.

Поткин в обращении в ЕСПЧ указывает, что российские суды чрезмерно широко трактуют «экстремистские» статьи 280 и 282 УК России, что позволяет применять их для преследования любого протеста.

Адвокаты, опрошенные изданием, оценили шансы Поткина добиться признания факта политического преследования как крайне низкие. ЕСПЧ, напомнил адвокат Дмитрий Аграновский, избегает таких решений даже по делам, где наличие политического преследования очевидно.