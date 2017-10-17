Националист Александр Поткин пожаловался в ЕСПЧ на политическое преследование

Ведомости
06:24, 17 октября 2017
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Националист Александр Поткин (Белов), осужденный за экстремизм, подал в жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на преследование по политическим мотивам, пишет «Ведомости».

Как сообщила изданию адвокат Поткина Ирина Хрунова, Поткин утверждает, что российские власти нарушили его право на свободное выражение своего мнения (ст. 10 Конвенции о правах человека). 

Все высказывания, за которые его признали виновным в экстремизме, считает Поткин, касались вопросов, представляющих общественный интерес, были допустимыми и основаны на критике политики государства.

Поткин в обращении в ЕСПЧ указывает, что российские суды чрезмерно широко трактуют «экстремистские» статьи  280 и 282 УК России, что позволяет применять их для преследования любого протеста.

Адвокаты, опрошенные изданием, оценили шансы Поткина добиться признания факта политического преследования как крайне низкие. ЕСПЧ, напомнил адвокат Дмитрий Аграновский, избегает таких решений даже по делам, где наличие политического преследования очевидно.

Несправедливый приговор стал местью российских властей за его деятельность в националистических организациях, требования отставки президента Владимира Путина и проведения честных выборов, а также за отличную от официальной позицию по украинскому вопросу, утверждает Белов.

Ведомости
В августе 2016 года Мещанский суд Москвы признал Александра Поткина виновным в легализации денежных средств, похищенных у БТА-банка, в создании экстремистского сообщества с целью смены власти в Казахстане, а также в разжигании межнациональной розни и публичных призывах к экстремистской деятельности за высказывания на видео проекта «Срок». Поткин был приговорен к семи с половиной годам заключения. Мосгорсуд позже смягчил приговор до 3,5 года заключения.
В 2015 году Поткин подавал жалобу в ЕСПЧ на незаконный арест. Суд обязал власти РФ выплатить Поткину компенсацию в 2,5 тысячи евро.
Поткин возглавлял Движения против нелегальной иммиграции (ДПНИ) и был одним из лидеров движения «Русские». Обе организации были признаны в России экстремистскими и запрещены.

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