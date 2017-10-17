«Можно позвать автоматчиков, чтобы они за мной следили». Серебренников попросил отпустить его на съемки фильма про Виктора Цоя 

Медиазона
17:25, 17 октября 2017
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Режиссер Кирилл Серебренников на заседании суда о продлении ему домашнего ареста попросил отпустить его на съемки фильма «Лето» про Виктора Цоя, которые остановились после его задержания.

«Еще мне нужно пять дней, чтобы доснять фильм. Можно, не знаю, позвать автоматчиков, чтобы они за мной следили», — цитирует Серебренникова «Медиазона».

Серебренников также попросил суд освободить всех фигурантов дела. Он рассказал, что «несколько лет знал, что за ним ведется слежка, прослушка, внешнее наблюдение», однако «несмотря ни на что, возвращался в Россию» (цитата по «Интерфаксу»).

«Это какое-то абсолютное лукавство, что мы можем скрыться. Более того, я заинтересован в правде, чтобы она восторжествовала, чтобы правда была проявлена», — сказал он.

17 октября Басманный суд рассматривает ходатайство следствия о продлении меры пресечения фигурантам дела «Седьмой студии», которых обвиняют в хищении бюджетных средств. Кирилл Серебренников, а также бывший гендиректор компании Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева находятся под домашним арестом; бывшего гендиректора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского держат в СИЗО.
Серебренников, Итин и Малобродский виновными себя не признают. Нина Масляева согласилась признать вину и дала показания на других обвиняемых.

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