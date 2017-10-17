«Можно позвать автоматчиков, чтобы они за мной следили». Серебренников попросил отпустить его на съемки фильма про Виктора Цоя 

Режиссер Кирилл Серебренников на заседании суда о продлении ему домашнего ареста попросил отпустить его на съемки фильма «Лето» про Виктора Цоя, которые остановились после его задержания.

«Еще мне нужно пять дней, чтобы доснять фильм. Можно, не знаю, позвать автоматчиков, чтобы они за мной следили», — цитирует Серебренникова «Медиазона».

Серебренников также попросил суд освободить всех фигурантов дела. Он рассказал, что «несколько лет знал, что за ним ведется слежка, прослушка, внешнее наблюдение», однако «несмотря ни на что, возвращался в Россию» (цитата по «Интерфаксу»).

«Это какое-то абсолютное лукавство, что мы можем скрыться. Более того, я заинтересован в правде, чтобы она восторжествовала, чтобы правда была проявлена», — сказал он.