Мария Шарапова вылетела из Кубка Кремля в первом круге

WTA
15:34, 17 октября 2017
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Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла словацкой спортсменке Магдалене Рыбариковой в первом круге турнира «ВТБ Кубок Кремля». Это был первый матч Шараповой на Кубке Кремля с 2007 года.

Матч завершился со счетом 6:7 (3:7), 4:6.

Мария Шарапова в апреле 2017 года возобновила выступления после года дисквалификации, наложенной на нее за употребление мельдония. После этого она дошла до 1/8 финала US Open (один из турниров «Большого шлема») и выиграла турнир серии WTA в Тяньцзине.

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