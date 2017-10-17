Мария Шарапова вылетела из Кубка Кремля в первом круге
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла словацкой спортсменке Магдалене Рыбариковой в первом круге турнира «ВТБ Кубок Кремля». Это был первый матч Шараповой на Кубке Кремля с 2007 года.
Матч завершился со счетом 6:7 (3:7), 4:6.
Rybarikova halts home hope Sharapova 7-6(3), 6-4!— WTA (@WTA) October 17, 2017
Sets #KremlinCup Round of 16 vs @AlizeCornet! pic.twitter.com/L6FMjOIJCq
Мария Шарапова в апреле 2017 года возобновила выступления после года дисквалификации, наложенной на нее за употребление мельдония. После этого она дошла до 1/8 финала US Open (один из турниров «Большого шлема») и выиграла турнир серии WTA в Тяньцзине.