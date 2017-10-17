Cуд продлил меры пресечения фигурантам дела «Седьмой студии». Серебренникова оставили под домашним арестом

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении до 19 января 2018 года меры пресечения фигурантам дела «Седьмой студии», которые обвиняются в организации хищения. Об этом сообщает «Интерфакс».

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер компании Нина Масляева остались под домашним арестом. Бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский продолжит находиться под стражей в СИЗО.

В ходе заседания к делу были приобщены показания свидетельницы Ларисы Войкиной, которая рассказала, что в декабре 2014 года уничтожила финансовые документы «Седьмой студии» по указанию продюсера Екатерины Вороновой (находится в розыске).

Также следователь ходатайствовал о закрытии слушания, чтобы адрес домашнего ареста Нины Масляевой не был разглашен. Другие участники заседания выступили против; в итоге суд отклонил ходатайство.

Перед заседанием у суда собрались, по оценке корреспондента «Медузы», около 150 человек. Внутрь большинство из них попасть не смогли.