СК возбудил уголовное дело в связи со смертью Дмитрия Марьянова
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после проверки информации о том, что врачи скорой помощи отказались оперативно оказать медицинскую помощь актеру Дмитрию Марьянову, который умер 15 октября.
Дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей» (часть 2 статьи 109 УК РФ). О подозреваемых по делу в пресс-релизе СК не сообщается.
Дмитрий Марьянов умер 15 октября в Подмосковье. Ему было 47 лет. Официальных данных о причинах его смерти нет; по предварительным данным, актер умер из-за оторвавшегося тромба.
По данным СМИ, Марьянову стало плохо в гостях у друзей в Лобне. Они вызвали скорую помощь, но им якобы заявили, что из-за большого количества вызовов не смогут «приехать оперативно». В областном Минздраве отрицают это и утверждают, что вызов отменили сами друзья актера через несколько минут после звонка.
Друзья решили отвезти Марьянова в больницу сами и в итоге остановились на посту ДПС, куда была вызвана скорая. В сопровождении полиции актера отвезли в больницу, но спасти его не удалось.