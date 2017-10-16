СК возбудил уголовное дело в связи со смертью Дмитрия Марьянова

Дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей» (часть 2 статьи 109 УК РФ). О подозреваемых по делу в пресс-релизе СК не сообщается.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после проверки информации о том, что врачи скорой помощи отказались оперативно оказать медицинскую помощь актеру Дмитрию Марьянову, который умер 15 октября.

Дмитрий Марьянов умер 15 октября в Подмосковье. Ему было 47 лет. Официальных данных о причинах его смерти нет; по предварительным данным, актер умер из-за оторвавшегося тромба.

По данным СМИ, Марьянову стало плохо в гостях у друзей в Лобне. Они вызвали скорую помощь, но им якобы заявили, что из-за большого количества вызовов не смогут «приехать оперативно». В областном Минздраве отрицают это и утверждают, что вызов отменили сами друзья актера через несколько минут после звонка.

Друзья решили отвезти Марьянова в больницу сами и в итоге остановились на посту ДПС, куда была вызвана скорая. В сопровождении полиции актера отвезли в больницу, но спасти его не удалось.