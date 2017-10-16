СК проверит работу станции скорой помощи в Лобне после смерти актера Марьянова

Доследственная проверка, говорится в сообщении ГСУ СК по Московской области, организована следственным отделом по городу Долгопрудный. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственный комитет начал проверку появившейся в СМИ информации о том, что врачи скорой помощи отказались оперативно оказать медицинскую помощь актеру Дмитрию Марьянову, умершему 15 октября.

Дмитрий Марьянов умер 15 октября в возрасте 47 лет. По предварительной версии, сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах, причиной смерти Марьянова стал оторвавшийся тромб.

По данным телеканала РЕН, Марьянову стало плохо, когда он находился в гостях у друзей. Друзья актера в течение 20 минут безуспешно пытались уговорить врачей скорой приехать за Марьяновым, после чего решили сами отвезти его в больницу. На станции скорой помощи в Лобне сообщили телеканалу, что в воскресенье был загруженный день , а у них в автопарке всего шесть машин.

В областном Минздраве в свою очередь сообщили ТАСС, что друзья Марьянова сами отменили вызов скорой . «По результатам служебной проверки установлено, что вызов поступил в 19:03 мск. В 19:07 мск звонившие отменили вызов, сообщив, что привезут Марьянова в больницу самостоятельно», — сказал сотрудник пресс-службы.

Источники «Интерфакса» вечером 15 октября сообщали, машина, в которой в качестве пассажира находился Марьянов, остановилась на одном из постов ДПС, откуда актера забрала скорая помощь и доставила в больницу, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

Дмитрий Марьянов, в числе прочего, известен по фильмам «Выше Радуги», «Дорогая Елена Сергеевна», «Любовь», «Русский регтайм» и «День радио» (также он играл в одноименном спектакле «Квартета И»). Марьянов также снимался в сериалах и играл в Ленкоме.