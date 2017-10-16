Правительство внесло в Госдуму законопроект о защите информаторов в коррупционных делах

Правительство направило в Государственную думу законопроект Минтруда о мерах по защите людей, сообщивших о коррупционных правонарушениях и преступлениях. Соответствующее распоряжение было подписано 13 октября.

Если после сообщения было возбуждено уголовное дело и информатор становится его участником, то ему предлагают предоставить защиту как свидетелю.

Помимо этого предусмотрена «защита от ущемления прав и законных интересов» в течение двух лет после уведомления о правонарушении. Конкретные меры в сообщении пресс-службы правительства не раскрываются, но раньше предполагалось, что в течение этого срока вынести дисциплинарное взыскание или уволить такого человека смогут только по решению специальной комиссии.