«Нордавиа» объявила о слиянии с Red Wings
Акционеры «Нордавиа» и Red Wings утвердили соглашение по объединению компаний. Об этом 16 октября объявила «Нордавиа».
Две авиакомпании объединят в холдинг под общим управлением для повышения финансовой устойчивости, обновления парка самолетов и создания единой сети маршрутов.
По оценке компаний, их общий пассажирооборот в 2018 году может составить 3,5 миллиона человек.
Red Wings и «Нордавиа» — 13-я и 17-я авиакомпании России по числу перевезенных пассажиров соответственно. За 2016 год они совместно перевезли менее двух миллионов пассажиров.
В октябре 2017 года прекратила полеты компания «ВИМ-Авиа», которая была 10-й по количеству перевезенных пассажиров. Компания не смогла рассчитаться по долгам за топливо и обслуживание в аэропортах. Против руководства «ВИМ-Авиа» завели уголовное дело о мошенничестве.