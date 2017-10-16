«Нордавиа» объявила о слиянии с Red Wings

Акционеры «Нордавиа» и Red Wings утвердили соглашение по объединению компаний. Об этом 16 октября объявила «Нордавиа».

Две авиакомпании объединят в холдинг под общим управлением для повышения финансовой устойчивости, обновления парка самолетов и создания единой сети маршрутов.

По оценке компаний, их общий пассажирооборот в 2018 году может составить 3,5 миллиона человек.