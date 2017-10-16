«Нордавиа» объявила о слиянии с Red Wings

ТАСС
11:36, 16 октября 2017
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Акционеры «Нордавиа» и Red Wings утвердили соглашение по объединению компаний. Об этом 16 октября объявила «Нордавиа».

Две авиакомпании объединят в холдинг под общим управлением для повышения финансовой устойчивости, обновления парка самолетов и создания единой сети маршрутов.

По оценке компаний, их общий пассажирооборот в 2018 году может составить 3,5 миллиона человек.

Red Wings и «Нордавиа» — 13-я и 17-я авиакомпании России по числу перевезенных пассажиров соответственно. За 2016 год они совместно перевезли менее двух миллионов пассажиров.
В октябре 2017 года прекратила полеты компания «ВИМ-Авиа», которая была 10-й по количеству перевезенных пассажиров. Компания не смогла рассчитаться по долгам за топливо и обслуживание в аэропортах. Против руководства «ВИМ-Авиа» завели уголовное дело о мошенничестве.

Крах «ВИМ-Авиа»

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