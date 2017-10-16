Компания Михаила Пореченкова расторгла контракт на строительство киностудии в Крыму

РБК
15:49, 16 октября 2017
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Компания «Крым кино», одним из учредителей которой является актер Михаил Пореченков, расторгла инвестиционный контракт с правительством Крыма на строительство на полуострове киностудии. Об этом сообщает РБК.

Как заявил изданию режиссер Виталий Павлов, который также входит в число учредителей «Крым кино», компании не удалось договориться с собственниками территории бывшего цементного завода, где планировалось построить студию (как писал в 2016 году «Лайф», завод находится в промзоне на улице Жени Дерюгиной в Симферополе). 

По словам Павлова, один из собственников «вроде бы пошел им навстречу», но «потом оказалось, что там есть еще один собственник». Сам объект, как рассказал режиссер, также оказался неподходящим для создания студии. По его словам, компания «Крым кино» не отказывается от идеи построить в Крыму студию.

В 2015 году Виталий Павлов снял фильм «Чудо в Крыму» с Михаилом Пореченковым в главной роли. <…> Сборы фильма, по данным Единой автоматизированной системы учета кинобилетов, составили всего 32,9 тыс. руб.: на 13 сеансах побывали 146 человек.

РБК
О планах «Крым кино» построить на полуострове новую киностудию стало известно в 2016 году. Заключенный компанией с правительством Крыма контракт предполагал инвестиции в размере почти 60 миллионов рублей.
Актер Михаил Пореченков тогда объяснял, что Крым предстает в кино в виде «красивых открыток». «Если мы хотим, чтобы кино наполнялось духом Крыма, люди, создающие его, должны воспитываться здесь, тогда будет другое отношение», — говорил он.
На Украине против Михаила Пореченкова возбуждено уголовное дело. Поводом к этому послужило видео 2014 года, на котором он в каске с надписью «Press» стреляет из пулемета в аэропорту Донецка, за который тогда шли бои. Украина также объявила его персоной нон грата и запретила фильмы с его участием.
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