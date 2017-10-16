Компания Михаила Пореченкова расторгла контракт на строительство киностудии в Крыму

Компания «Крым кино», одним из учредителей которой является актер Михаил Пореченков, расторгла инвестиционный контракт с правительством Крыма на строительство на полуострове киностудии. Об этом сообщает РБК.

Как заявил изданию режиссер Виталий Павлов, который также входит в число учредителей «Крым кино», компании не удалось договориться с собственниками территории бывшего цементного завода, где планировалось построить студию (как писал в 2016 году «Лайф», завод находится в промзоне на улице Жени Дерюгиной в Симферополе).

По словам Павлова, один из собственников «вроде бы пошел им навстречу», но «потом оказалось, что там есть еще один собственник». Сам объект, как рассказал режиссер, также оказался неподходящим для создания студии. По его словам, компания «Крым кино» не отказывается от идеи построить в Крыму студию.