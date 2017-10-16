Бывший пленник «Талибана» признался в дезертирстве из армии США. Трамп называл его предателем и предлагал казнить
Сержант армии США Боуи Бергдал, который пять лет провел в плену у террористов «Талибана» в Афганистане, признался в дезертирстве и нарушении дисциплины в условиях боевой обстановки. С таким заявлением он выступил в военном суде. Приговор военнослужащему пока не вынесен. Статья о нарушении дисциплины в бою предусматривает пожизненное заключение.
Бергдала долгое время подозревали в том, что он самовольно оставил свой пост. Дональд Трамп во время избирательной кампании называл сержанта предателем и предлагал казнить его. Бергдал говорил, что при таком отношении не может рассчитывать на справедливый суд.
Боуи Бергдал пропал с военной базы в Афганистане летом 2009 года. «Талибан» опубликовал несколько видеозаписей, на которых был снят военнослужащий. В одном из видео Бергдал говорил, что с ним хорошо обращаются, и выступал против американской военной операции в Афганистане.
За время плена Бергдал неоднократно пытался совершить побег, но каждый раз неудачно. В ходе операций, которые США предпринимали для освобождения пленного, погибли шесть солдат. В 2014 году талибы отпустили Бергдала в обмен на освобождение пяти заключенных из Гуантанамо.
После освобождения Бергдал вернулся на службу в армию США. Командование начало расследование обстоятельств его исчезновения, и в 2015 году военнослужащему предъявили официальное обвинение.