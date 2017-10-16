Бывший пленник «Талибана» признался в дезертирстве из армии США. Трамп называл его предателем и предлагал казнить

Сержант армии США Боуи Бергдал, который пять лет провел в плену у террористов «Талибана» в Афганистане, признался в дезертирстве и нарушении дисциплины в условиях боевой обстановки. С таким заявлением он выступил в военном суде. Приговор военнослужащему пока не вынесен. Статья о нарушении дисциплины в бою предусматривает пожизненное заключение.

Бергдала долгое время подозревали в том, что он самовольно оставил свой пост. Дональд Трамп во время избирательной кампании называл сержанта предателем и предлагал казнить его. Бергдал говорил, что при таком отношении не может рассчитывать на справедливый суд.