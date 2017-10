Полиция Лондона начала расследование трех случаев домогательств со стороны Харви Вайнштейна

В начале октября The New York Times и The New Yorker опубликовали расследования о домогательствах влиятельного голливудского продюсера Харви Вайнштейна к актрисам и сотрудницам, продолжавшимся в течение нескольких десятков лет. Ни один из случаев, сообщали авторы расследований, не доходил до судов, но с некоторыми женщинами были заключены досудебные соглашения.

После того, как расследования были опубликованы, несколько актрис, включая Анджелину Джоли и Гвинет Пэлтроу, заявили, что их домогался Вайнштейн.

ФБР сообщила, что возобновила расследование одного из заявлений о домогательствах со стороны продюсера, которое было закрыто несколько лет назад.