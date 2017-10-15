Полиция Лондона начала расследование трех случаев домогательств со стороны Харви Вайнштейна

Правоохранительные органы Великобритании расследуют три новых эпизода сексуальных домогательств со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

Как сообщает BBC News со ссылкой на полицию Лондона, о домогательствах со стороны Вайнштейна заявила еще одна женщина. Все три эпизода, расследуемые полицией, произошли в Лондоне — в 2010, 2011 и 2015 годах.

Имя обратившейся в полицию и другие подробности пока не сообщаются.

Ранее полиция Лондона объявила о начале расследования в отношении Вайнштейна, касающегося преступления на сексуальной почве, совершенного в 1980-х годах.