Полиция Лондона начала расследование трех случаев домогательств со стороны Харви Вайнштейна
Правоохранительные органы Великобритании расследуют три новых эпизода сексуальных домогательств со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна.
Как сообщает BBC News со ссылкой на полицию Лондона, о домогательствах со стороны Вайнштейна заявила еще одна женщина. Все три эпизода, расследуемые полицией, произошли в Лондоне — в 2010, 2011 и 2015 годах.
Имя обратившейся в полицию и другие подробности пока не сообщаются.
Ранее полиция Лондона объявила о начале расследования в отношении Вайнштейна, касающегося преступления на сексуальной почве, совершенного в 1980-х годах.
В начале октября The New York Times и The New Yorker опубликовали расследования о домогательствах влиятельного голливудского продюсера Харви Вайнштейна к актрисам и сотрудницам, продолжавшимся в течение нескольких десятков лет. Ни один из случаев, сообщали авторы расследований, не доходил до судов, но с некоторыми женщинами были заключены досудебные соглашения.
После того, как расследования были опубликованы, несколько актрис, включая Анджелину Джоли и Гвинет Пэлтроу, заявили, что их домогался Вайнштейн.
ФБР сообщила, что возобновила расследование одного из заявлений о домогательствах со стороны продюсера, которое было закрыто несколько лет назад.