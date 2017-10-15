Полиция Лондона начала расследование трех случаев домогательств со стороны Харви Вайнштейна

BBC News
14:53, 15 октября 2017
Надежный источник

Правоохранительные органы Великобритании расследуют три новых эпизода сексуальных домогательств со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

Как сообщает BBC News со ссылкой на полицию Лондона, о домогательствах со стороны Вайнштейна заявила еще одна женщина. Все три эпизода, расследуемые полицией, произошли в Лондоне — в 2010, 2011 и 2015 годах.

Имя обратившейся в полицию и другие подробности пока не сообщаются.

Ранее полиция Лондона объявила о начале расследования в отношении Вайнштейна, касающегося преступления на сексуальной почве, совершенного в 1980-х годах.

В начале октября The New York Times и The New Yorker опубликовали расследования о домогательствах влиятельного голливудского продюсера Харви Вайнштейна к актрисам и сотрудницам, продолжавшимся в течение нескольких десятков лет. Ни один из случаев, сообщали авторы расследований, не доходил до судов, но с некоторыми женщинами были заключены досудебные соглашения.
После того, как расследования были опубликованы, несколько актрис, включая Анджелину Джоли и Гвинет Пэлтроу, заявили, что их домогался Вайнштейн.
ФБР сообщила, что возобновила расследование одного из заявлений о домогательствах со стороны продюсера, которое было закрыто несколько лет назад.

Дело Харви Вайнштейна

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