Мария Шарапова выиграла первый турнир после дисквалификации

Победа на турнире в Тяньцзине, сообщает ТАСС , позволит Шараповой подняться на 57 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленный рейтинг будет опубликован в понедельник, 16 октября. Сейчас россиянка занимает в рейтинге WTA 86 место.

В финале турнира в Тяньцзине (Китай) Шарапова победила Арину Соболенко из Белоруссии со счетом 7:5, 7:6 (10:8).

Россиянка Мария Шарапова выиграла первый турнир серии WTA после дисквалификации из-за приема мельдония.

С июня 2016 года по апрель 2017 года Мария Шарапова была дисквалифицирована после того, как призналась, что принимала запрещенный препарат мельдоний (милдронат).

После окончания дисквалификации Шарапова приняла участие в одном турнире «Большого шлема» — US Open, где дошла до 1/8 финала.

Предыдущий раз турнир серии WTA Шарапова выигрывала в мае 2015 года в Риме.