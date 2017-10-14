Юлия Тимошенко объявила о планах баллотироваться в президенты Украины в 2019 году

«Я больше никому не передоверю это дело. <…> Мы будем побеждать ради того, чтобы страну поставить на ноги», — заявила она в эфире телеканала «NewsOne» вечером 13 октября.

Украинский политик Юлия Тимошенко, возглавляющая фракцию «Батькивщина» в Верховной раде, объявила о планах участвовать в выборах президента Украины в 2019 году.

«Я не один раз доверяла лидерам страны, в том числе и свой голос для управления страной. Вы знаете, что я поддержала Ющенко на президентский пост, Яценюка — на премьерский. Я больше свой голос, голос своей команды, людей, которые нам доверяют, никому не передоверю», — заявила она.

Следующие выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. По данным на сентябрь 2017 года, кандидатура Юлии Тимошенко лидирует в опросах общественного мнения — за нее готовы были бы проголосовать 13,5% опрошенных. Действующего президента Петра Порошенко поддержали бы 12,8%.

На выборах президента Украины 2014 года Юлия Тимошенко заняла второе место с 12,81% голосов. Петр Порошенко выиграл выборы с 54,7%.

Юлия Тимошенко была вице-премьером Украины в 1999–2001 годы при президенте Леониде Кучме. В 2005-м и с 2007-го по 2010 год, при Викторе Ющенко и Викторе Януковиче, она была премьер-министром страны.

В 2011 году Тимошенко арестовали и позже осудили за превышение служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией; в феврале 2014 года, после смещения с поста президента Виктора Януковича, Тимошенко вышла на свободу и весной приняла участие в президентских выборах.