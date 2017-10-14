В Москве прошел парад участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов
В Москве прошел парад-карнавал участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходит в России с 14 по 22 октября.
Парад начался в 15:00 на Васильевском спуске и завершился около спорткомплекса «Лужники», где проходит праздничный концерт.
Сколько человек приняли участие в шествии, пока не уточняется. Организаторы анонсировали участие «профессиональных коллективов и до 45 тысяч студентов московских вузов».
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября. Девиз фестиваля — «За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма — уважая наше прошлое, мы строим наше будущее».
Официальная церемония открытия фестиваля пройдет 15 октября в Сочи при участии президента РФ Владимира Путина. В этом городе пройдут основные мероприятия фестиваля. Ожидается, что в нем примут участие 20 тысяч человек из более чем 180 стран.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов дважды проходил в СССР — в 1957 и 1985 годах. В современной России фестиваль проводится впервые.