В Москве прошел парад участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов

В Москве прошел парад-карнавал участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходит в России с 14 по 22 октября.

Парад начался в 15:00 на Васильевском спуске и завершился около спорткомплекса «Лужники», где проходит праздничный концерт.

Сколько человек приняли участие в шествии, пока не уточняется. Организаторы анонсировали участие «профессиональных коллективов и до 45 тысяч студентов московских вузов».