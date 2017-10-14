Освобожденный из плена талибов канадец рассказал об убийстве боевиками своей дочери

Канадец Джошуа Бойл, освобожденный вместе с семьей из плена в Пакистане, сообщил, что боевики группировки «Хаккани» убили его дочь и изнасиловали его жену, Кейтлен Коулман. Текст об этом он зачитал перед журналистам по прибытии в Канаду.

По словам Бойла, убийство его дочери было местью за его отказы согласиться на некое предложение «Хаккани». О каком предложении шла речь, он не сказал. В последствии, по словам мужчины, один из боевиков при участии своего начальника и под присмотром командира изнасиловали его жену.

«Нам будет очень важно суметь создать для наших троих выживших детей надежное убежище, дом, и постараться возместить им ту часть детства, которую они потеряли», — сказал он.

Бойл заявил, что в Афганистане он и Коулман «помогали самому забытому меньшинству в мире — простым крестьянам в отдаленных районах подконтрольных „Талибану“ территорий, где ни одно НКО или правительство не могут оказать необходимую помощь».