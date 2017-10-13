В Москве возобновили снос ДК Серафимовича. Его не признали объектом культурного наследия

Интерфакс
12:44, 13 октября 2017
Надежный источник

В центре Москвы возобновился снос Дома культуры имени Серафимовича, который приостановили в июне 2017 года после жалоб активистов. Корреспондент «Интерфакса» рассказал, что возле здания работает экскаватор.

10 октября Мосгорнаследие решило, что здание не представляет архитектурной и исторической ценности, признав, однако, что его снос «нарушит привычную для жителей Среднего Тишинского переулка среду».
Здание было признано аварийным, на его месте планируют построить жилой комплекс. Активисты «Архнадзора» выступали против сноса и добились рассмотрения своей заявки в Мосгорнаследии.

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