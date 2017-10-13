Начальник управления информационных технологий ФСБ получил условный срок за превышение полномочий
Судья Московского окружного военного суда Владимир Маурин приговорил замначальника Центра информационной безопасности ФСБ Дмитрия Правикова к трем годам условно. Решение было вынесено 19 сентября, но в пресс-службе суда об этом рассказали только месяц спустя.
Правикова признали виновным по статьям о злоупотреблении полномочиями и превышении полномочий с тяжкими последствиями. Вину офицер ФСБ не признал и обжаловал приговор в Верховном суде.
Суть обвинений, предъявленных Правикову, не раскрывается. В феврале 2017 года «Коммерсант» писал, что речь идет об акте «с мизерной суммой», который подписал офицер.
Источник Republic предположил, что уголовное дело стало результатом конфликта Правикова с руководством, так как офицер хотел перейти в другое подразделение ФСБ.
В центре информационной безопасности Правиков руководил управлением информационных технологий, которое занимается компьютерными экспертизами. Второго замглавы центра информационной безопасности Сергея Михайлова арестовали по делу о госизмене.