Начальник управления информационных технологий ФСБ получил условный срок за превышение полномочий

Судья Московского окружного военного суда Владимир Маурин приговорил замначальника Центра информационной безопасности ФСБ Дмитрия Правикова к трем годам условно. Решение было вынесено 19 сентября, но в пресс-службе суда об этом рассказали только месяц спустя.

Правикова признали виновным по статьям о злоупотреблении полномочиями и превышении полномочий с тяжкими последствиями. Вину офицер ФСБ не признал и обжаловал приговор в Верховном суде.