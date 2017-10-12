В мэрии небольшого города в Нью-Джерси нашли бюст Наполеона работы Родена. Его местонахождение было неизвестно с 1930-х годов

Власти города Мадисон в американском штате Нью-Джерси объявили, что в здании мэрии на протяжении нескольких десятков лет был выставлен бюст Наполеона работы французского скульптора Огюста Родена. Об этом сообщает местное издание The Record.

Подлинность скульптуры подтвердил искусствовед Жером ле Блей, эксперт по творчеству Родена. Это произошло в 2015 году, но информацию не разглашали из соображений безопасности. 12 октября 2017 года было объявлено, что бюст будет выставлен в Художественном музее Филадельфии.

Мэр Мадисона Роберт Конли заявил, что слухи об авторстве скульптуры ходили всегда, но «слухи можно услышать самые разные».

Бюст датируется примерно 1908 годом. В 1915–1929 годы он был выставлен в нью-йоркском Метрополитен-музее, после чего его купила филантроп Джеральдин Р. Додж.

Из публикации The Record неясно, когда именно бюст мог оказаться в мэрии Мадисона — в тексте одновременно сказано, что он простоял там 85 лет и что Додж, вероятно, пожертвовала его мэрии в 1942 году.

Стоимость бюста оценивается в 4-12 миллионов долларов.