Улюкаев пришел на заседание суда с «Процессом» Франца Кафки

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев рассказал журналистам, что в настоящее время читает произведение «Процесс» Франца Кафки. Как сообщают «Ведомости», он пришел с этой книгой в суд.

Улюкаев также сказал, что и сам пишет, но не уточнил, о каком именно произведении идет речь. Больше с журналистами перед началом очередного заседания по делу о вымогательстве взятки, по которому он проходит обвиняемым, бывший министр не общался.

Сегодня Алексей Улюкаев пришел в суд с романом "Процесс" Кафки. Фото: Анастасия Корняhttps://t.co/4KmROUC29z pic.twitter.com/5sfinVEzsD — Ведомости (@Vedomosti) October 12, 2017

Новость дополняется.