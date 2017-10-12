Улюкаев пришел на заседание суда с «Процессом» Франца Кафки

«Ведомости»
07:51, 12 октября 2017
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Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев рассказал журналистам, что в настоящее время читает произведение «Процесс» Франца Кафки. Как сообщают «Ведомости», он пришел с этой книгой в суд.

Улюкаев также сказал, что и сам пишет, но не уточнил, о каком именно произведении идет речь. Больше с журналистами перед началом очередного заседания по делу о вымогательстве взятки, по которому он проходит обвиняемым, бывший министр не общался.

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