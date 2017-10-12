Топ-менеджер Евразийского фонда стабилизации и развития устроил драку на борту самолета. Его отстранили от работы

Топ-менеджер Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Алексей Черекаев устроил драку на борту самолета «Аэрофлота», выполнявшего рейс из Москвы в Нью-Йорк.

Драка в бизнес-классе на рейсе «Аэрофлота» произошла 8 октября, известно о ней стало спустя несколько дней. Как сообщало РИА Новости, один из пассажиров, находившийся, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, ударил стюардессу и подрался с другим пассажиром.

Представители «Аэрофлота» рассказали агентству, что устроившего драку связали другие пассажиры, а после прибытия в Нью-Йорк передали сотрудникам американских правоохранительных органов.

Источники РБК и РИА Новости сообщили, что драку устроил глава проектной группы Евразийского фонда стабилизации и развития Алексей Черекаев 1979 года рождения.

Первоначально в пресс-службе ЕФСР заявили, что им ничего не известно об инциденте на борту рейса «Аэрофлота», добавив, что Черекаев в настоящий момент находится в служебной командировке.

12 октября в фонде объявили, что «в связи с информацией в ряде СМИ, касающейся сотрудника ЕФСР Алексея Черекаева, соответствующими службами фонда проводится служебная проверка». На время проверки Черекаев отстранен от работы.