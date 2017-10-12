Служба безопасности Украины вызвала на допрос пятерых россиян по делу о крушении рейса MH17

Урядовый курьер
10:31, 12 октября 2017
Надежный источник

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос по делу о крушении «Боинга» в Донецкой области пятерых граждан РФ. Повестки опубликованы в официальной газете органов исполнительной власти «Урядовый курьер».

На допрос вызваны: Сергей Дубинский, Олег Пулатов, Евгений Васильев, Эльдар Оруджев и Эдуард Гилазов.

Исследователи проекта Bellingcat ранее пришли к выводу, что Дубинский — отставной полковник ГРУ, который использовал позывной Хмурый и, как предполагается, отвечал за транспортировку российского «Бука» на подконтрольную сепаратистам территорию.

Остальные россияне, вызванные на допрос СБУ, ранее в поле зрения СМИ не попадали. «Украинские новости» считают, что речь идет о гражданах РФ, участвовавших в боевых действиях в Донбассе.

Также по делу о крушении «Боинга» СБУ вызвала на допрос четверых граждан Украины: Олега Шляпина, Сергея Браковского, Александра Дудниченко и Леонида Харченко.

Все они зарегистрированы, судя по указанным в повестке данным, в Донецке или Донецкой области. Леонид Харченко, по данным украинских СМИ, входит в руководство одной из силовых структур сепаратистов, а Сергей Браковский возглавляет антикоррупционный комитет ДНР.

Малайзийский «Боинг» был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек, находившихся на борту самолета.
Международная следственная группа установила, что самолет сбили из зенитной установки «Бук», которую перед этим привезли в Донбасс из России, а затем вывезли обратно. Российская сторона это категорически отрицает.
СБУ Украины в 2015 году опубликовала запись перехвата радиопереговоров между «Хмурым» и «Бурятом», сделанную в день крушения «Боинга». Украинские правоохранительные органы утверждают, что запись служит доказательством того, что «Боинг» был сбит из российского ЗРК «Бук», доставленного на территорию, контролируемую сепаратистами.
Человек, пользующийся псевдонимом Хмурый, в переписке с «Русской службой Би-би-си» заявил, что не имеет никакого отношения к крушению «Боинга», добавив, что стрельба по самолету велась из украинского «Бука»». Свое настоящее имя Хмурый не раскрыл.

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