Служба безопасности Украины вызвала на допрос пятерых россиян по делу о крушении рейса MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос по делу о крушении «Боинга» в Донецкой области пятерых граждан РФ. Повестки опубликованы в официальной газете органов исполнительной власти «Урядовый курьер».

На допрос вызваны: Сергей Дубинский, Олег Пулатов, Евгений Васильев, Эльдар Оруджев и Эдуард Гилазов.

Исследователи проекта Bellingcat ранее пришли к выводу, что Дубинский — отставной полковник ГРУ, который использовал позывной Хмурый и, как предполагается, отвечал за транспортировку российского «Бука» на подконтрольную сепаратистам территорию.

Остальные россияне, вызванные на допрос СБУ, ранее в поле зрения СМИ не попадали. «Украинские новости» считают, что речь идет о гражданах РФ, участвовавших в боевых действиях в Донбассе.

Также по делу о крушении «Боинга» СБУ вызвала на допрос четверых граждан Украины: Олега Шляпина, Сергея Браковского, Александра Дудниченко и Леонида Харченко.

Все они зарегистрированы, судя по указанным в повестке данным, в Донецке или Донецкой области. Леонид Харченко, по данным украинских СМИ, входит в руководство одной из силовых структур сепаратистов, а Сергей Браковский возглавляет антикоррупционный комитет ДНР.