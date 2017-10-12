РБК: в деле Роскомнадзора есть засекреченные документы, суд может пройти в закрытом режиме

В уголовном деле против сотрудников Роскомнадзора есть засекреченные документы, а некоторые фигуранты дела являются носителями гостайны, сообщает РБК со ссылкой на источник в ФСБ и источник, близкий к следствию.

По данным издания, из-за допуска кого-то из фигурантов дела к гостайне прошло в закрытом режиме заседание по избранию меры пресечения в Чертановском суде 5 октября.

Источники также предполагают, что суд по делу может пройти в закрытом режиме. Оперативные мероприятия по делу проводили сотрудники ФСБ.

По словам собеседника РБК из ФСБ, «в деле есть материалы, касающиеся деятельности госпредприятия [„Главный радиочастотный центр“] в области​ использования радиочастот и радиочастотных каналов, а также радиоэлектронных средств».