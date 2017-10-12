РБК: в деле Роскомнадзора есть засекреченные документы, суд может пройти в закрытом режиме
В уголовном деле против сотрудников Роскомнадзора есть засекреченные документы, а некоторые фигуранты дела являются носителями гостайны, сообщает РБК со ссылкой на источник в ФСБ и источник, близкий к следствию.
По данным издания, из-за допуска кого-то из фигурантов дела к гостайне прошло в закрытом режиме заседание по избранию меры пресечения в Чертановском суде 5 октября.
Источники также предполагают, что суд по делу может пройти в закрытом режиме. Оперативные мероприятия по делу проводили сотрудники ФСБ.
По словам собеседника РБК из ФСБ, «в деле есть материалы, касающиеся деятельности госпредприятия [„Главный радиочастотный центр“] в области использования радиочастот и радиочастотных каналов, а также радиоэлектронных средств».
Защитник Вадима Ампелонского Сергей Седаков отказался комментировать РБК обстоятельства дела. «Нам до сих пор не предъявлено обвинение, сказать ничего не могу», — сообщил адвокат. Другой адвокат Игорь Пегов отказался от комментариев, сославшись на подписку о неразглашении.