РБК: в деле Роскомнадзора есть засекреченные документы, суд может пройти в закрытом режиме

РБК
20:06, 12 октября 2017
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В уголовном деле против сотрудников Роскомнадзора есть засекреченные документы, а некоторые фигуранты дела являются носителями гостайны, сообщает РБК со ссылкой на источник в ФСБ и источник, близкий к следствию.

По данным издания, из-за допуска кого-то из фигурантов дела к гостайне прошло в закрытом режиме заседание по избранию меры пресечения в Чертановском суде 5 октября.

Источники также предполагают, что суд по делу может пройти в закрытом режиме. Оперативные мероприятия по делу проводили сотрудники ФСБ.

По словам собеседника РБК из ФСБ, «в деле есть материалы, касающиеся деятельности госпредприятия [„Главный радиочастотный центр“] в области​ использования радиочастот и радиочастотных каналов, а также радиоэлектронных средств».

Защитник Вадима Ампелонского Сергей Седаков отказался комментировать РБК обстоятельства дела. «Нам до сих пор не предъявлено обвинение, сказать ничего не могу», — сообщил адвокат. Другой адвокат Игорь Пегов отказался от комментариев, сославшись на подписку о неразглашении. ​​

РБК
11 октября стало известно, что трое сотрудников Роскомнадзора — пресс-секретарь Вадим Ампелонский, глава правового отдела Борис Едидин и глава аппарата Александр Весельчаков — обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Никакие детали дела официально не сообщались.
СМИ со ссылкой на источники сообщали, что дело связано с с фиктивным оформлением сотрудников в подведомственный Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» и выводом оттуда денег.

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