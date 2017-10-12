Пресс-секретаря Роскомнадзора отправили под домашний арест

Пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского отправили под домашний арест до 7 ноября 2017 года по делу о мошенничестве.

О возбуждении уголовного дела против сотрудников Роскомнадзора стало известно 10 октября, хотя заседания суда по мере пресечения делу проходили как минимум с 5 октября.

Источники РБК предположили, что дело может быть связано с фиктивным оформлением на работу сотрудников Роскомнадзора. Официально ведомство никак не комментировало уголовное дело.