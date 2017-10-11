«Я взял пакет. Купюры там не торчали». Никита Белых рассказал о задержании

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых описал встречу с Юрием Зудхаймером, во время которой чиновника задержали за получение взятки. Допрос Белых идет в Пресненском суде Москвы.

Белых пояснил, что 24 июня 2016 года он был в командировке в Москве и после совещания с министром финансов Антоном Силуановым поехал на встречу с Зудхаймером в отель Lotte Plaza.

«Когда мы встретились, он сразу поздравил меня с днем рождения, протянул мне красный бумажный подарочный пакет с находящейся там внутри бутылкой вина и чем-то еще. Поскольку у меня за несколько дней до этого правда был день рождения, я взял пакет за тряпичные ручки и поставил рядом со столом. Купюры там не торчали», — рассказал бывший губернатор.

На уточняющий вопрос прокурора Марины Дятловой он пояснил, что обычно не открывает подарки, если ему вручают алкоголь, так как не пьет. Белых добавил, что трогал только сам пакет и его ручки, но не деньги внутри. О том, что в пакете были деньги, Зудхаймер его не предупреждал.

«Что касается денежных средств, то да, мы говорили о них, но всегда речь шла о благотворительности, реставрации памятников, упоминались выборы, никогда в разговорах не было речи о том, что эти деньги имеют иное, отличное от благотворительных целей назначение. Я не знал, что Зудхаймер мне принесет на встречу деньги, мы об этом не договаривались», — пояснил Белых.

Сначала, по словам Белых, он подумал, что оперативники пришли задерживать Зудхаймера, который зачем-то принес на встречу деньги.