Volkswagen разослал дилерам предупреждение о запрете на продажу грузовиков в Крыму

Дилеры Volkswagen получили от гендиректора российского представительства Маркуса Озеговича письмо с напоминанием, что в Крыму нельзя продавать грузовики, многоместные коммерческие автомобили и специализированные машины.

Два неназванных представителя компаний по продаже автомобилей заявили «Ведомостям», что впервые получили такое предупреждение. При этом источник газеты в самом Volkswagen утверждает, что подобные напоминания рассылают регулярно. Официально представительство компании никак не прокомментировало отправку письма.

В самом сообщении, с которым ознакомились «Ведомости», Озегович напоминает, что ограничения распространяются как на крымские компании, так и на тех, кто планирует использовать технику в Крыму. Продавать запрещено не только автомобили, но и запчасти к ним, в том числе через посредников.

Один из собеседников газеты предположил, что внезапное напоминание разослали из-за «истории с турбинами Siemens».