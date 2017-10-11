Владельцем The Moscow Times стал глава кейтеринговой компании «Аэромар» Владимир Джао
Англоязычная газета The Moscow Times перешла под контроль главы кейтеринговой компании «Аэромар» Владимира Джао. Об со ссылкой на данные реестра юрлиц пишет «Коммерсант».
В июне 2017 года было создано ООО «Тиэмти», в которой у Джао 51%, у основателя The Moscow Times Дерка Сауэра 19%, а у его партнера по медиапроектам Светланы Коршуновой 30%.
Сауэр в беседе с «Коммерсантом» заявил, что Джао «не контролирует издание, он партнер», а схема владения нужна для соблюдения закона, который запрещает иностранцам контролировать больше 20% в российских СМИ.
Сауэр основал The Moscow Times в 1992 году. До 2015 года газета входила в холдинг Sanoma, но затем была продана Демьяну Кудрявцеву.
В июне 2017 года стало известно, что Сауэр станет соучредителем издания, после чего была закрыта бумажная версия газеты, а ее главный редактор Михаил Фишман покинул свой пост.
Владимир Джао занимается кейтерингом в составе группы «Аэрофлот». Он также является совладельцем клуба «Китайский летчик Джао Да».