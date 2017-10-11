Владельцем The Moscow Times стал глава кейтеринговой компании «Аэромар» Владимир Джао

Англоязычная газета The Moscow Times перешла под контроль главы кейтеринговой компании «Аэромар» Владимира Джао. Об со ссылкой на данные реестра юрлиц пишет «Коммерсант».

В июне 2017 года было создано ООО «Тиэмти», в которой у Джао 51%, у основателя The Moscow Times Дерка Сауэра 19%, а у его партнера по медиапроектам Светланы Коршуновой 30%.

Сауэр в беседе с «Коммерсантом» заявил, что Джао «не контролирует издание, он партнер», а схема владения нужна для соблюдения закона, который запрещает иностранцам контролировать больше 20% в российских СМИ.