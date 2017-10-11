Владельцем The Moscow Times стал глава кейтеринговой компании «Аэромар» Владимир Джао

Коммерсант
05:54, 11 октября 2017
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Англоязычная газета The Moscow Times перешла под контроль главы кейтеринговой компании «Аэромар» Владимира Джао. Об со ссылкой на данные реестра юрлиц пишет «Коммерсант».

В июне 2017 года было создано ООО «Тиэмти», в которой у Джао 51%, у основателя The Moscow Times Дерка Сауэра 19%, а у его партнера по медиапроектам Светланы Коршуновой 30%.

Сауэр в беседе с «Коммерсантом» заявил, что Джао «не контролирует издание, он партнер», а схема владения нужна для соблюдения закона, который запрещает иностранцам контролировать больше 20% в российских СМИ.

Сауэр основал The Moscow Times в 1992 году. До 2015 года газета входила в холдинг Sanoma, но затем была продана Демьяну Кудрявцеву.
В июне 2017 года стало известно, что Сауэр станет соучредителем издания, после чего была закрыта бумажная версия газеты, а ее главный редактор Михаил Фишман покинул свой пост.
Владимир Джао занимается кейтерингом в составе группы «Аэрофлот». Он также является совладельцем клуба «Китайский летчик Джао Да».
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