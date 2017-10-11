ЦБ выявил один из крупнейших случаев манипуляции рынком акций. Трейдер заработал 77 миллионов рублей

Трейдер банка «Ак Барс» Артем Люлинский в течение пяти лет проводил манипуляции на рынке акций, заработав 77 миллионов рублей, сообщили представители ЦБ.

Речь, по их словам, идет о втором крупнейшем в новейшей российской истории случае манипулирования рынком.

Люлинский с биржевого счета, оформленного на его имя, на протяжении определенного времени собирал пакет ценных бумаг, совершая покупки по рыночной цене. Затем он выставлял заявку на продажу ценных бумаг выше рынка и удовлетворял ее, пользуясь счетами «Ак Барс» или «Ак Барс Финанс», к которым имел доступ (т.е. покупал сам у себя пакет акций по завышенной цене), пояснил схему директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Всего за пять лет трейдер провел около 494 таких сделок, каждая из которых приносила ему прибыль в несколько сотен тысяч рублей.

Оценка ущерба, причиненного трейдером «Ак Барсу», пока не завершена. При подобных схемах, отметил представитель ЦБ, ущерб кредитной организации, как правило, в два-три раза превышает полученную недобросовестным сотрудником прибыль.

Материалы для возбуждения уголовного дела в отношении трейдера «Ак Барса» направлены в правоохранительные органы, заявил представитель ЦБ.