Сборная США пропустит чемпионат мира по футболу в России. Команда не отобралась на первенство впервые с 1986 года

Сборная США по футболу проиграла Тринидаду и Тобаго со счетом 1:2. После поражения в гостевом матче США оказались на пятом месте в своей группе на квалификационном этапе чемпионата мира-2018 и не поедут на первенство в Россию.

Один из голов американские футболисты забили в свои ворота.

Сборная США не сумела отобраться на чемпионат мира впервые с 1986 года.

Главный тренер команды Брюс Арена назвал выступление США позором и заявил, что берет ответственность за поражение на себя.