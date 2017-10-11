Сборная США пропустит чемпионат мира по футболу в России. Команда не отобралась на первенство впервые с 1986 года

Sports.ru
07:30, 11 октября 2017
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Сборная США по футболу проиграла Тринидаду и Тобаго со счетом 1:2. После поражения в гостевом матче США оказались на пятом месте в своей группе на квалификационном этапе чемпионата мира-2018 и не поедут на первенство в Россию.

Один из голов американские футболисты забили в свои ворота.

Сборная США не сумела отобраться на чемпионат мира впервые с 1986 года.

Главный тренер команды Брюс Арена назвал выступление США позором и заявил, что берет ответственность за поражение на себя.

По итогам квалификации на чемпионат мира в России отобралась сборная Аргентины. В решающем для Аргентины матче с Эквадором, который прошел 10 октября, форвард Лионель Месси забил три мяча, что позволило команде выиграть со счетом 3:1.
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