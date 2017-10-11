Сборная США пропустит чемпионат мира по футболу в России. Команда не отобралась на первенство впервые с 1986 года
Сборная США по футболу проиграла Тринидаду и Тобаго со счетом 1:2. После поражения в гостевом матче США оказались на пятом месте в своей группе на квалификационном этапе чемпионата мира-2018 и не поедут на первенство в Россию.
Один из голов американские футболисты забили в свои ворота.
Сборная США не сумела отобраться на чемпионат мира впервые с 1986 года.
Главный тренер команды Брюс Арена назвал выступление США позором и заявил, что берет ответственность за поражение на себя.
По итогам квалификации на чемпионат мира в России отобралась сборная Аргентины. В решающем для Аргентины матче с Эквадором, который прошел 10 октября, форвард Лионель Месси забил три мяча, что позволило команде выиграть со счетом 3:1.