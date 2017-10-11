Обвинение обжаловало приговор бывшему замминистра культуры. Его отпустили на свободу в зале суда

Гособвинение подало апелляцию на приговор бывшему заместителю министра культуры Григорию Пирумову, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Пирумов — фигурант дела о многомиллионных хищениях бюджетных средств, выделенных на реставрацию, — был приговорен к 1,5 года колонии и освобожден в зале суда в связи с отбытием срока наказания.

«Гособвинение не согласилось со столь малым сроком наказания Пирумову и решило обжаловать решение Дорогомиловского суда, подав апелляционное представление», — сказал собеседник агентства.

Обвинение просило суд приговорить Пирумова к пяти годам лишения свободы.

В зале суда были освобождены и остальные четверо фигурантов «дела реставраторов». Их приговоры, по словам источника ТАСС, прокуратура не обжаловала.