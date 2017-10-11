Обвинение обжаловало приговор бывшему замминистра культуры. Его отпустили на свободу в зале суда

ТАСС
07:51, 11 октября 2017
Требует подтверждения

Гособвинение подало апелляцию на приговор бывшему заместителю министра культуры Григорию Пирумову, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Пирумов — фигурант дела о многомиллионных хищениях бюджетных средств, выделенных на реставрацию, — был приговорен к 1,5 года колонии и освобожден в зале суда в связи с отбытием срока наказания.

«Гособвинение не согласилось со столь малым сроком наказания Пирумову и решило обжаловать решение Дорогомиловского суда, подав апелляционное представление», — сказал собеседник агентства.

Обвинение просило суд приговорить Пирумова к пяти годам лишения свободы.

В зале суда были освобождены и остальные четверо фигурантов «дела реставраторов». Их приговоры, по словам источника ТАСС, прокуратура не обжаловала.

Григорий Пирумов, занимавший в тот момент пост замминистра культуры, был задержан в марте 2016 года по обвинению в хищении бюджетных средств, выделенных на реставрационные работы. В частности, речь шла о реставрации Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей и Изборской крепости. Сумму ущерба следствие оценивало в несколько десятков миллионов рублей.
Обвиняемыми по «делу реставраторов» также проходили: директор управления имуществом Минкультуры Борис Мазо, глава государственного предприятия «Центр реставрации» Олег Иванов, руководитель проектов ЗАО «Балтстрой» Владимир Сванбек и глава ФГУБ «Дирекция по строительству и реставрации» Минкультуры Борис Цагараев.
Все обвиняемые признали вину, и суд рассматривал дело в особом порядке.
Минкультуры подавало гражданский иск к фигурантам дела о возмещении ущерба в 160 миллионов рублей. В сентябре Минкультуры отозвало иск, объявив, что ущерб полностью возмещен.

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