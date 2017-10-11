Греческий суд согласился выдать России Александра Винника. До этого его решили экстрадировать в США

Греческий суд удовлетворил запрос России о выдаче Александра Винника, которого подозревают в мошенничестве. Решение было принято по ходатайству стороны обвинения, рассмотревшего запрос от российской Генпрокуратуры.

Как пояснил «Интерфаксу» адвокат Винника, теперь Верховный суд и Минюст Греции должны будут решить, выдавать задержанного россиянина России или США.