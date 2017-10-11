Греческий суд согласился выдать России Александра Винника. До этого его решили экстрадировать в США
Греческий суд удовлетворил запрос России о выдаче Александра Винника, которого подозревают в мошенничестве. Решение было принято по ходатайству стороны обвинения, рассмотревшего запрос от российской Генпрокуратуры.
Как пояснил «Интерфаксу» адвокат Винника, теперь Верховный суд и Минюст Греции должны будут решить, выдавать задержанного россиянина России или США.
4 октября греческий суд уже удовлетворил запрос о выдаче Винника в США. Там его также разыскивают по обвинению в мошенничестве с биткоинами. Россия намеревалась опротестовать это решение.
В США Винника обвиняют в отмывании четырех миллиардов долларов через биржу BTC-e.