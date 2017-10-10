«Ведомости»: руководство ЦБ уговаривает компании вернуть деньги в «Открытие»

Ведомости
05:26, 10 октября 2017
Надежный источник

Руководители ЦБ пытаются уговорить компании вернуть деньги на счета в банке «Открытие», санацией которого занимается регулятор, пишут «Ведомости» со ссылкой на несколько источников на рынке.

По данным собеседников издания, зампред ЦБ Василий Поздышев лично обзванивал руководителей крупных кредиторов «Открытия» и просил вернуть или не забирать деньги из этого банка. По словам источников «Ведомостей», ЦБ предлагал прислать письмо с гарантией, но ему «поверили на слово».

Представители Банка России, в свою очередь, подтвердили, что регулятор обращался к крупнейшим клиентам «Открытия». По их словам, представители ЦБ разъясняли клиентам «Открытия» новый статус банка, механизм финансового оздоровления, а также заверяли их в том, что «бесперебойность его деятельности гарантирована ЦБ».

Эксперты, опрошенные изданием, указали на возможное нарушение регулятором закона о конкуренции. В данном случае, считают они, ЦБ одновременно играет роль и регулятора, и собственника «Открытия». Получить комментарии в ФАС изданию пока не удалось.

«Представители Банка России обращались к крупнейшим клиентам „Открытия“ вскоре после ввода в банк временной администрации посредством телефонных звонков, писем и в отдельных случаях (по просьбам клиентов) встреч в ЦБ», — подтвердил представитель регулятора.

Ведомости
Центробанк объявил о санации банковской группы «Открытие» в конце августа. Финансовое оздоровление банка проводится по новой для России схеме — через Фонд консолидации банковского сектора. Эта схема предполагает, что ЦБ станет собственником как минимум 75% банка.
В августе, по данным RNS, физические лица вывели из «Открытия» 134,4 миллиарда рублей, юридические — 199 миллиардов рублей.
В сентябре ЦБ объявил о санации через Фонд консолидации банковского сектора еще одной крупной кредитной организации — Бинбанка.
«Открытие» и Бинбанк упоминались в письме, которое в августе направил клиентам аналитик «Альфа-капитала» Сергей Гаврилов. Кроме них в список банков, которые могут столкнуться с проблемами, входили МКБ и Промсвязьбанк. В «Альфа-капитале» назвали письмо Гаврилова частным мнением сотрудника.

Санация «Открытия»

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