«Ведомости»: руководство ЦБ уговаривает компании вернуть деньги в «Открытие»

Руководители ЦБ пытаются уговорить компании вернуть деньги на счета в банке «Открытие», санацией которого занимается регулятор, пишут «Ведомости» со ссылкой на несколько источников на рынке.

По данным собеседников издания, зампред ЦБ Василий Поздышев лично обзванивал руководителей крупных кредиторов «Открытия» и просил вернуть или не забирать деньги из этого банка. По словам источников «Ведомостей», ЦБ предлагал прислать письмо с гарантией, но ему «поверили на слово».

Представители Банка России, в свою очередь, подтвердили, что регулятор обращался к крупнейшим клиентам «Открытия». По их словам, представители ЦБ разъясняли клиентам «Открытия» новый статус банка, механизм финансового оздоровления, а также заверяли их в том, что «бесперебойность его деятельности гарантирована ЦБ».

Эксперты, опрошенные изданием, указали на возможное нарушение регулятором закона о конкуренции. В данном случае, считают они, ЦБ одновременно играет роль и регулятора, и собственника «Открытия». Получить комментарии в ФАС изданию пока не удалось.