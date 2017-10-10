Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников, который находится под домашним арестом, написал обращение к участникам 12-го фестиваля-школы «Территория», который открылся 10 октября. Текст обращения «Медузе» передали организаторы фестиваля.

В конце напутствия, посвященного, в основном, тому, как участникам провести эти «несколько суперинтенсивных по программе дней», режиссер отметил, что современный театр сегодня — «не просто важнейшее, передовое, а значит мощное, влиятельное, смыслообразующее искусство, но и опасное».

«Таким, каким он стал сегодня в России, он не был практически нигде и никогда. Так что подумайте над этим тоже. И — за работу!» — написал режиссер.

Обращение Серебренникова зачитал на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля, художественный руководитель «Территории» и Театра Наций Евгений Миронов, передает «Дождь».

Серебренников написал обращение к участникам «Территории» еще в августе. Он предполагал, что в те дни, когда пройдет фестиваль, он будет работать в Штутгарте. 22 августа режиссер был задержан, на следующий день его отправили под домашний арест.