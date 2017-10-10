Сборная Украины по футболу проиграла Хорватии. Теперь она не поедет на чемпионат мира в России

УЕФА
21:59, 9 октября 2017
Надежный источник

Сборная Украины по футболу проиграла решающий матч отборочного турнира чемпионата мира — 2018 хорватам (0:2) и лишилась шансов на выход из группы.

Оба мяча за сборную Хорватии в мате, который проходил в Киеве, забили Андрей Крамарич.

Сами хорваты заняли второе место в группе и получили возможность сыграть в стыковых матчах. Первое место у Исландии, которая гарантировала себе поездку в Россию.

Право на участие в чемпионате мира по футболу в 2018 году гарантировали себе уже 17 команд. Помимо России, это Саудовская Аравия, Южная Корея, Мексика, Япония, Иран, Бразилия, Бельгия, Англия, Германия, Испания, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Сербия и Исландия.
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