Передача «Жди меня» перейдет с Первого канала на НТВ
Телепередача «Жди меня» будет выходить на канале НТВ, сообщил президент компании «ВИD» Александр Любимов.
По словам Любимова, «Жди меня» ушла с Первого канала в связи с тем, что его приоритеты сместились в сторону развлекательного вещания. Любимов отмечает, что за последние два года НТВ, на котором теперь будет выходить популярная программа, сильно изменился.
Также он отметил, что за почти 20 лет существования программы удалось найти более 200 тысяч человек.
О том, что «Жди меня» перестанет выходить на Первом канале, стало известно в сентябре 2017 года. Сообщалось, что Первый канал решил не подписывать контракт на продолжение производства передачи в связи со сменой ведущего Александра Галибина. Кто займет его место, пока не сообщается.
В эфире «Жди меня» рассказывались истории о поиске родственников и близких. Далеко не все случаи нахождения родственников выходили в эфир, зачастую сотрудники программы помогали найти близких и не снимали об этом сюжеты.