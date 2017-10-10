«Открытие» отчиталось о минус 189 миллиардах рублей активов

По состоянию на 5 октября 2017 года чистые активы банка «Открытие» составили минус 188,9 миллиарда рублей. Об этом говорится в очередном отчете банка, который проходит процедуру санации.

Еще в июле, когда был опубликован предыдущий отчет, чистые активы «Открытия» превышали 270 миллиардов рублей.

Как отмечает RNS, размер активов также сократился в банке «Траст», санатором которого выступало «Открытие». Если на 1 сентября отрицательные активы «Траста» составляли 99 миллиардов рублей, то через месяц — 158 миллиардов.

Управляющий директор «Открытия» Александр Дмитриев рассказал, что отрицательные активы возникли из-за создания резервов, переоценки ценных бумаг и выделения помощи дочерним структурам.